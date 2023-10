Traffico Roma del 12-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Luceverdenon trovati dalla redazione ancora trafficato il raccordo anulare in carreggiata esterna acuti attratti tra via del Mare Appia in interna file sempre a tratti tra le uscite di Settebagni bivio A24ancora intenso su via Cassia con cui dell’altezza di via di Grottarossa nelle due direzioni e sulla Nomentana file da Sant’Alessandro al Raccordo Anulare nei due sensi di marcia stessa situazione per via del Foro Italico code dalla galleria Giovanni XXIII fino a via della Pineta Sacchetti a sua volta in coda mentre verso San Giovanni abbiamo fine tra Corso di Francia e via Salaria ricordiamo che proprio su via del Foro Italico fino alle 16 di oggi e attiva riduzione di carreggiata tra la galleria Giovanni XXIII è largo Ferraris IV lavori e restrizioni alla circolazione anche su via Aurelia divieto di circolazione tra via Nicolò quinto ...