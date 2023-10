Traffico Roma del 12-10-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente rallentamenti lungo viale dell’Università all’altezza di viale Regina Elena ricordiamo che in Prati Per consentire i lavori in piazza Pia è cambiata la viabilità in alcune strade con inversione di sensi di marcia e deviazioni da piazza Adriana non si può proseguire verso il Lungotevere c’è l’obbligo di svolta in via delle Fosse di castello mentre Ponte Vittorio Emanuele è percorribile a doppio senso di marcia inevitabili ripercussioni su via di Porta Cavalleggeri Esso Lungo Tevere da domani al 15 ottobre il Circo Massimo ospiterà il Villaggio della Coldiretti previsto l’arrivo di oltre 300 pullman saranno Dunque possibili temporanee chiusure su Cerchi via dell’Ara massima di Ercole e via del Circo Massimo In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...