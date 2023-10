Traffico Roma del 12-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione non molti gli spostamenti registrati al momento non mancano Tuttavia i disagi sulla Grande Raccordo Anulare ancora qualche rallentamento perintenso lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e la Appia per lavori in corso code su via Labicana nelle due direzioni si transita su carreggiata è ridotta la polizia locale Ci segnala poi un incidente sul Lungotevere dei Leoni all’altezza di via Ponterotto inevitabili rallentamenti altri rallentamenti e code infine sul lungotevere da Ponte Mazzini a Ponte Cavour per i dettagli di queste altre notizie potete consultare come sempre il sito.luceverde.it da Francesca Ilari è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...