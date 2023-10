Traffico Roma del 12-10-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla Casilina alla pielungo l’esterna dallaFiumicino alla Pontina per un incidente ancora lunghe code sulla Cassia bis tra via di Santa Cornelia via della Giustiniana versosempre per incidente code sulla Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est code tra la Tiburtina e la Salaria in direzione dello stadio e tra la A24 in viale Castrense verso San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente in via della Vigna all’altezza di via degli Aldobrandeschi prestare le dovute attenzioni altro incidente con difficoltà di circolazione lungo viale dell’Università in prossimità di viale Pretoriano ancora code sullaFiumicino da Ponte ...