Tossicodipendenza dall’ambiente di lavoro Quel “sistema tossico” che innerva il lavoro consumandoci la vita

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Battutine, scherzi puerili, colleghi dall’atteggiamento perennemente polemico, capi e non leader, ambiente nocivo, poche soddisfazioni e nessuna crescita professionale. Eccolo lo spaccato attuale e troppo spesso taciuto che si consuma in molti ambienti di, pubblico e privato, non fa differenza il numero di dipendenti, accade dai piccoli ai grandi contesti lavorativi, passando anche perli con un numero medio di lavoratori. E’ unasilenziosa e subdola, poco conosciuta e peggio ancora poco se ne parla, perché l’immagine perfetta tra colleghi e di un ambiente armonioso e perfetto, giova più di quanto si possa pensare. Infondo, siamo in una società dove l’apparenza conta più della sostanza. E’ risaputo che ogni essere umano trascorra gran parte della propria ...