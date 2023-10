Tornano le giornate Fai d' autunno | da Girifalco a Santo Stefano | tutti i luoghi del cuore di Calabria e Sicilia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, per la dodicesima edizione, leFai d’: saranno proposte speciali visite, a contributo libero, in 700in oltre 350 città d’Italia , spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati. Il programma dell’edizione 2023 è stato presentato nel Museo dell’Arte Classica della Sapienza...

... come partecipare Le guide Confcommercioall'Isola d'Elba A novembre il corso per guide e ... Ecco il programma delle due: 27 novembre 2023 ; 10:00 - 17:00, sede Confcommercio, via ...

Sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano le “Giornate FAI d'autunno” Live Comune di Venezia

Tornano le giornate del Fai d'autunno RaiNews

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d’Autunno: saranno proposte speciali visite, a contributo libero, in 700 luoghi in oltre 350 città d’Italia, ...Le Giornate Fai d'Autunno tornano ad Ascoli con aperture a San Benedetto, Grottammare e Cupra Marittima. Tra i luoghi aperti: il Mercato Ittico, il Torrione della Battaglia, il borgo di Marano, Villa ...