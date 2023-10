Torino | Buongiorno verso il rientro | ha messo l’Inter nel mirino

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ile Juric aspettano Alessandro: il difensore granata è pronto a tornare in campo e potrebbe esserci controAlessandroscalpita per tornare in campo. Il capitano del, fermatosi il 27 settembre contro la Lazio e costretto a saltare il derby, sta recuperando la condizione e come riportato da La Gazzetta dello Sport, è vicino al ritorno in campo. Ivan Juric è pronto quindi a riabbracciare il suo difensore e c’è anche una data: il 21 ottobre, il giorno della sfida contro

Grandissimi applausi per Claudio Girardi: fondatore, presidente e giocatore delFD , grande amico di Alessandro(a sua volta, testimonial della squadra scudettata granata). In mezzo ...

Torino, il punto dall’infermeria: ottimismo per Buongiorno in vista dell’Inter Toro News

Torino, da Buongiorno e Sazonov a Zima e Djidji: le condizioni dei difensori ai box SOS Fanta

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno ha parlato della scelta di restare in granata e delle sue condizioni fisiche. Non si può certo dire che non sia un periodo particolare per la carriera di ...Si parla anche del difensore del Torino Alessandro Buongiorno nell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese riporta come il centrale granata, se non si fosse infortunato, ...