La7.it - Salta l'incontro con Patrick Zaki al Sermig - Arsenale della Pace didel programma "Aspettando il salone". L'evento, che era previsto per martedì 17 ottobre non si terrà perchè "le ...

Torino, annullato l'incontro con Zaki a 'Aspettando il salone' TGLA7

Zaki incassa un altro no, salta la presentazione del libro a Torino ... Open

(Adnkronos) – Dopo le polemiche per il post su Israele scritto da Patrick Zaki in seguito alla risposta del Paese all’attacco di Hamas, il Sermig e l’Arsenale della Pace annullano “l’incontro in progr ...Annullata quindi un'altra partecipazione per l'attivista ... La nota dell'Arsenale "L'Arsenale della Pace di Torino da 40 anni - si legge in una nota - è una casa sempre aperta alle tante situazioni ...