Tonali e Zaniolo lasciano la nazionale | il calcioscommesse scuota di nuovo l’Italia

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ladopo le rivelazioni di Corona sul caso scommesse: si profila unscandalo nel calcio italiano. Non ci saranno contro Malta, questo sabato, ma l’aspetto tecnico in realtà il meno. Dopo l’incontro avuto nel tardo pomeriggio di oggi con le forze dell’ordine, Sandroe Nicolòhanno abbandonato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'ex agente fotografico ha rilasciato in un'intervista al sito Dillinger news in cui ha fatto i nomi di, ex calciatori di Milan e Roma passati in estate a vestire le maglie di ...

Caso scommesse, forze dell'ordine a Coverciano: interrogati Zaniolo e Tonali La Gazzetta dello Sport

Scommesse, Zaniolo e Tonali ascoltati dalla polizia a Coverciano. Poi lasciano il ritiro. «Notificati atti di ilmessaggero.it

Firenze, 12 ott. - (Adnkronos) - Nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino "ha notificato gli atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, in raduno con la ...«Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo». Lo ha detto Fabrizio Corona, in un'intervista al sito Dillinger news, dopo aver fatto il nome anche del… Leggi ...