Todi | conto alla rovescia per La disfida di san Fortunato

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La città è pronta a tuffarsi nel Medioevo per celebrare il suo santo patrono, dal 13 al 16 ottobreper ladi san Fortunato, rievocazione storica che celebra il patrono di, in programma dal 13 al 16 ottobre. Dopo l’evento di anteprima dedicatostoria del santo Filippo Benizi, copatrono della città, con una rappresentazione itinerante che ha visto la partecipazione di oltre 40 figuranti, si entra nel vivo della tradizione che coinvolgerà la comunità tuderte e i visitatori in un viaggio fino al XIII secolo, l’epoca più fiorente di. L’atmosfera medievale sarà garantita da gare di tiro con l’arco, spettacoli, banchetto medievale in costume, corteo storico e una colorata ‘carovana’ di sbandieratori, falconieri, giullari e ...