Tieni il televisore acceso tutto il giorno? Ecco quanto influisce sulla tua bolletta

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 12 ottobre 2023)costa tenere la tv accesa durantel’arco della giornata? Scopriamova a pesarein termini di consumi., mami costi? Se lo chiedono in tanti, sopratchi ha l’abitudine di vivere praticamenteilcon la tv costantemente accesa. Tanto più in un momento come questo, dove inflazione e bollette salate fanno a gare per alleggerire le nostre tasche. Tv sempre accesa,disi alleggeriscono le nostre tasche – grantennistoscana.itpesa allora intenere ilil? Cerchiamo di ...