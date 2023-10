ThisLittleGirlIsMeQuesta bambina sono io! la campagna di Inspiring Girls per la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Federica Pellegrini, Pegah Moshir Pour e le calciatrici dell’Inter Women si uniscono a migliaia di donne per ispirare le giovani generazioni Indagine-Barbie: per 77%importante avere modelli femminili da seguire. Arte, design, sanità e istruzione tra i lavori preferiti. Solo il 2% desidera una carriera nell’agricoltura o nella produzione, il 5% nella finanza e il 12% nella tecnologia. Roma, 12 ottobre 2023. Per celebrare la, torna la#ThisLittleGirlIsMe (Questaio!), un invito alle donne di tutto il mondo a condividere le immagini di se stesse più ...