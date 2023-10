The World of Tim Burton | la recensione della mostra a Torino

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Theof Timè ladedicata al celebre regista statunitense che si sta attualmente tenendo alla Mole Antonelliana di, celebre per ospitare il Museo Nazionale del Cinema. La, di cui parliamo in questa, sarà visitabile dall’11 ottobre 2023 al 7 aprile 2024 e accoglie un numero elevatissimo di disegni realizzati dal regista di Edward mani di forbice, oltre che foto e video tratti dai suoi film, action figure a dimensioni reali e, ovviamente, uno shop che vi spingerà a investire senza esitazioni le vostre banconote pur di portare a casa un biglietto per visitare la fabbrica di Willy Wonka… Ehm, un gadget, non allarghiamoci troppo! Ma procediamo con cautela. LaIl mondo di Timnasce su proposta del ...

________________________________________ [1] A/RES/70/1 [2] Message of Pope Francis for2023Day ofPoor, 19 November 2023, No. 7. [3] Pope Francis, Address toUnited Nations ...

Tim Burton in mostra a Torino, le favole oscure invadono la Mole Billboard Italia

A Host arriva “The World Trophy of Professional Tiramisù FIPGC” Horeca News

L’Antica Pizzeria Da Michele in the world è la prima azienda al mondo ad aver certificato la propria pizza con la tecnologia blockchain. Nelle pizzerie di Napoli, ...ABU DHABI, UAE, Oct. 12, 2023 /PRNewswire/ -- M42, a global tech-enabled healthcare network, has unveiled an impactful advancement in healthcare technology with the launch of Med42, a new open-access ...