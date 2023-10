The Curse | il nuovo trailer della serie con Emma Stone

Sembra proprio questo il caso di, nuova serie comedy prodotta da A24 con Emma Stone e Nathan Fielder nel ruolo dei protagonisti. Dopo la presentazione in anteprima al 61esimo New York Film ...

The Curse, Emma Stone alle prese con una maledizione nel trailer ... Everyeye Serie TV

The Curse, il teaser e cosa sapere sulla serie tv con Emma Stone Sky Tg24

The only way to break the curse is to find Bedelia in the forest and hang the iron key around her neck. The City of Halloween is opening the cabin 300 years later, giving those who dare the chance to ...Nathan Fielder, Emma Stone and Benny Safdie star in the new trailer for Showtime’s bizarre, home-flipping comedy series “The Curse.” Fielder and Stone play a newly married couple, Asher and Whitney, ...