Testa (Snami) - 'da liste attesa a erosione salariale è buio nel Ssn’

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – “La presenza didiinterminabili costituisce una barriera significativa nell'erogare cure tempestive ed efficaci ai pazienti. Il sovraccarico di note prescrittive, come la recentissima nota 101, e l'eccessivo carico burocratico impongono un onere insostenibile sul personale medico, compromettendo la qualità dell'assistenza sanitaria fornita. Come possiamo fare correttamente i medici se per un esame di imaging ci vogliono mesi o addirittura anni e per un visita specialistica ci sonodiinterminabili?” Così Angelo, presidente dello, Sindacato nazionale autonomo medici italiani, in una nota esprime profonda preoccupazione per il futuro dei medici di medicina generale e dei pazienti. Un momentoper il servizio ...