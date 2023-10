Terribile scontro lungo la Pontina alle porte di Latina | donna travolta da un SUV

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pubblicato il 12 Ottobre, 2023 Un gravissimo incidente stradale quello verificatosi nel pomeriggiola strada statale, precisamente al chilometro 58,6, nei pressi dello svincolo per Borgo Montello. La Polizia Stradale dista indagando sulle circostanze che hanno portato a questacollisione. Violento Impatto tra un Suv e un Camion in Panne Stando ad una prima ricostruzione, un SUV Peugeot 2008 ha urtato violentemente lo spigolo posteriore sinistro di un camion in panne, che aveva appena accostato sulla corsia di destra per risolvere un guasto meccanico. Nell’urto, il SUV ha travolto una, passeggera del camion, che era scesa per verificare l’origine del problema meccanico. Grave Trauma Cranico per laL’impatto è stato così ...