Tennis | Torneo Zhengzhou Bronzetti ko contro Jabeur al secondo turno

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La riminese cede in due setROMA - Luciasi ferma aldello "Open", Wta 500 da 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Central Plain...

La riminese cede in due setROMA - Lucia Bronzetti si ferma al secondo turno dello "Zhengzhou Open", Wta 500 da 780.637 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Central PlainCenter nella capitale della provincia di Henan, in Cina. La 24enne riminese di Villa Verucchio cede per 6 - 3 7 - 6(5) alla tunisina Ons Jabeur, numero 7 del ranking e quarta favorita del ...

Tennis: Torneo Hong Kong. Trevisan ai quarti Tiscali

ITF Solarino: tornano i tornei da $25.000 in provincia di Siracusa LiveTennis.it

La riminese cede in due setROMA (ITALPRESS) - Lucia Bronzetti si ferma al secondo turno dello 'Zhengzhou Open', Wta 500 da 780.637 dollari che si ...Finali del Torneo Open Santi Medici oggi al Tennis Club Bitonto. A partire dalle 15, al circolo in via Pietro Nenni, si prevedono incontri di alto livello, tra i migliori atleti e le migliori atlete ...