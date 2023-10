Tennis | Nargiso | “Sinner vuole provare a vincere le Finals Musetti | c’è un pericolo da evitare”

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ci si avvia alle ultime battute della stagione per ilmondiale. Le ATPdi Torino sono sempre più vicine e anche la fase finale della Coppa Davis si avvicina sempre di più. Jannikè riuscito a raggiungere un traguardo importante, ovvero quello del n.4 del mondo, eguagliando il record di Adriano Panatta e mostrando segnali importanti nel corso della trasferta asiatica, visto il successo nel prestigioso ATP500 di Pechino dove ha piegato in semifinale e in Finale Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Certo, l’uscita di scena negli ottavi di finale del torneo immediatamente successivo a Shanghai pone l’accento sulla difficoltà didi rendere ad alto livello in maniera continuativa, come già era capitato nella doppietta Toronto-Cincinnati, anche se in questo caso tutti i giocatori che sono andati molto ...