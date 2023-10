Tennis | Matteo Berrettini si cancella anche dal torneo di Stoccolma

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Doveva essere il momento del tanto atteso rientro in campo dopo lo stop agli US Open, invece ancora una volta è tutto rimandato per. L’azzurro non sarà infatti presente neldi. In questi giorni il romano aveva postato dei video nei quali si stava allenando più intensamente in quel di Montecarlo e sembrava dunque pronto a rimettere i piedi nel circuito, ma i tifosi dovranno attendere. Ovviamente la motivazione non è ancora arrivata, c’è stata solamente lazione dalla manifestazione in terra svedese. Probabilmente la condizione non è ancora al 100%. Prossimo appuntamento possibile in Austria, per ildi Vienna: un 500 sempre sul cemento indoor in programma dal 23 di ottobre. Foto: Lapresse