Tennis | l’ATP 250 di Tel Aviv cancellato per questioni di sicurezza Il torneo si sposta a Sofia

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come facilmente prevedibile,di Teloriginariamente in programma dal 5 al 12 novembre non potrà disputarsi. La situazione attualmente in corso in Israele non permette l’organizzazione delche lo scorso anno aveva visto trionfare Novak Djokovic in finale sul croato Marin Cilic. Quest’anno l’evento erato tra il Masters 1000 di Parigi Bercy e le ATP Finals di Torino, ma dopo gli scontri iniziati lo scorso sabato 7 ottobreè corsa subito ai ripari. Ilsi sposterà infatti a: la capitale bulgara ha avuto la meglio su Gijon e tornerà ad avere, almeno per quest’anno, il suo250. SportFace.