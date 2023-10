Tennis & Friends | ICC Casalpalocco | Tiberia Hospital e Ospedale San Carlo di Nancy in prima linea per la prevenzione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Gli ospedali romani di GVM Care; Research saranno presenti presso il Villaggio della Salute per consulti e screening in 10 specialità Edizione numero 13 per– Salute e Sport a Roma. Presso il Foro Italico, sabato 14 e domenica 15 ottobre, a margine degli incontri sportivi, sarà allestito il Villaggio della Salute, sotto il coordinamento dell’ASL Roma 1. Quest’anno torna anche la partecipazione delle strutture romane di GVM Care; Research per dare un sostegno tangibile al tema scelto, ovvero “Laè GIOVANE”. “Credo fermamente che investire nellafin dalla giovane età sia fondamentale per garantire una vita sana e attiva – dichiara Valeria Giannotta, Amministratore Delegato di...