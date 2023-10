Teatro | in scena il 20 a Roma “Il talento della malattia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Andrà inall’Auditorium Università Cattolica Sacro Cuore, il 20 di questo mese lo spettacolo teatrale “Il” – che nel 2023 ha vinto il premio alla virtù civica “Panettone d’Oro”: approdo di un percorso autobiografico realizzato con 15 donne pazienti oncologiche dell’associazione C6 Siloku, progettato e condotto da Paola Albini (regista e drammaturga e presidenteFondazione Franco Albini) e Natalia Piana (pedagogista ed esperta in Medicina Narrativa)Franco Albini Academy. “Il” tratta un tema di grande attualità che tocca tutti indistintamente, spiegano le autrici in un comunicato stampa. È uno spettacolo pensato per accompagnare le persone ad ...