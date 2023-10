Taylor Swift e il suo abito floreale alla première del film dell’Eras Tour

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La rinomata icona del country pop,, continua a far parlare di sé. In attesa del suo EM1, che toccherà l’Italia il 13 e 14 luglio,ha deciso di lanciare un documentario che offre uno sguardo dietro le quinte delle sue tre ore di spettacolo. Questa nuova opera cinematografica verrà rilasciata nelle sale venerdì 13 a livello globale. La presentazione a Los Angeles Il documentario EM2 ha fatto il suo debutto a Los Angeles, un’occasione che ha visto un affascinante red carpet e un parterre ricco di celebrità. In questa occasione speciale, la cantante originaria della Pennsylvania ha deciso di indossare un luminoso, rendendo l’evento ancora più straordinario. Dettagli del look diPer laha scelto un ...