Tante opere e tante code | ma ora serve coordinarsi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) IL COMMENTO. Una città in coda, perenne: è la fotografia, impietosa, di Bergamo da qualche mese in qua, conseguenza dei tanti (c’è chi direbbe troppi) lavori in corso in diverse parti della città. E il peggio probabilmente deve ancora arrivare, perché alle porte ci sono interventi come il treno per Orio e la nuova viabilità connessa, la linea T2 del tram, l’E-Brt, il raddoppio della Bergamo-Ponte San Pietro con demolizione e ricostruzione dei ponti di via San Bernardino e dei Caniana (non proprio robetta, converrete...) e soprattutto il cantiere (colossale) della nuova stazione.