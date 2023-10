Taekwondo | Grand Prix Taiyuan 2023 | Larin e Xu vincono tra i pesi massimi

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Va in archivio ufficialmente anche la terza e ultima giornata deldi, evento di classificazione G6 valevole per il ranking olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Il torneo cinese metteva in palio un massimo di 60 punti nelle otto categorie di peso olimpiche, in attesa delle Finaliin programma a Manchester tra meno di due mesi. Quest’oggi nelle categorie pesanti non erano impegnati atleti italiani, dopo i risultati negativi dei primi due giorni. Cominciamo daifemminili, con la padrona di casa cinese Lei Xu che si è imposta nei +67 kg battendo in finale per 2-0 (6-2, 3-1) la turca Sude Uzuncavdar, mentre il podio è stato completato in terza posizione dalla sud coreana Dabin Lee ...