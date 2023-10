Superenalotto | combinazione oggi 12 ottobre 2023 | numeri vincenti

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – E' stata effettuata l'estrazione deidellavincente del concorsodi12. Quando sarà la nuova estrazione e come si gioca al? Quanto costa una singola colonna? Quale punteggio ha diritto a un premio? E quanto si vince con il 2, il 3 o il 4? E poi quali sono le differenze tra Superstar e Jolly? Ecco domande e risposte, oltre aidi. La schedina minima nel concorso delprevede 1 colonna (1di 6). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con ...