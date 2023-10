Sudtirol | tegola Casiraghi | le condizioni e i tempi di recupero

... anche la compagine femminile del Tennis Rungg Kiku dovrà lottare per guadagnare la salvezza, l'infortunio della giocatrice più forte l'Italo argentina Paula Ormaechea è una brutta. Primo ...

Il Südtirol ci prova senza il suo bomber: tegola Casiraghi Alto Adige

Tegola Di Mariano per il Palermo, fuori tre settimane, Mateju in dubbio col Sudtirol BlogSicilia.it

Alle 14 il fischio d’inizio. Mister Bisoli deve rinunciare anche a Rauti e Merkaj in attacco: «Avrò meno frecce a disposizione del mio arco però non dobbiamo piangerci addosso». Con Odogwu spazio a Lu ...È tempo di presentazione in casa Palermo in vista della sfida contro il Modena allo stadio Braglia. Sabato 7 ottobre alle ore 14:00, ...