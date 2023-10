Stupri a Caivano | domani l’incidente probatorio per le due bimbe

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ fissato perfinalizzato a cristallizzare le dichiarazioni delle due bambine vittime degli. Si tratta di audizioni particolarmente importanti e delicate che si terranno in un ambiente protetto. Intanto, nei giorni scorsi, il tribunale dei minorenni di Napoli ha rigettato la richiesta di annullamento del divieto di comunicare, imposto alla mamma di una delle duealla quale erano stati tolti due dei suoi tre figli (ora con lei è rimasto soltanto il figlio da poco maggiorenne). “Al trauma si aggiunge anche la beffa”, commentano gli avvocati Angelo Pisani e Antonella Esposito, legali della donna, “qualche giorno fa il giudice, confermando il trasferimento in due case famiglia diverse dei due figli minorenni, ...

... diventati tristemente noti: dalla morte di Fortuna Loffredo nel 2014, aglidi gruppo ai danni di due minorenni emersi nell'agosto di quest'anno Il parco Verde diè tornato al centro ...

Caivano, in carcere 7 minori. Gli stupri filmati anche nelle videochiamate Avvenire

Caivano, nove arresti dopo gli stupri al Parco Verde Il Sole 24 ORE

Erano capaci di influenzare le decisioni del consiglio comunale anche su questioni che riguardano l'ambito scolastico. In grado di decidere se una scuola poteva rimanere aperta o ...Per il Tribunale dei Minori: i genitori di una delle due bimbe abusate, sono stati giudicati "non in grado di badare ai propri figli" ...