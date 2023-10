Stuprata dai satanisti | il pm chiede 8 anni per il padre affidatario

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Oggi la requisitoria del pubblico ministero per Fabio Bertin e sua moglie Rosa Stefanazzi, accusati di avere ridotto in schiavitù e violentato la figlia in affido. La sentenza a fine ottobre

È il racconto poi diventato denuncia che, come riporta oggi Repubblica, è stata raccoltapoliziotti in un verbale di due pagine. Sei i presunti stupratori, tre dei quali arrestati: ora si attende ...

Una ventenne denuncia: “Drogata e stuprata” da un branco. Tre arrestati e tre indagati a Torino Il Fatto Quotidiano

Stuprata dal branco a Torino e abbandonata. L'orrore: "Ho visto gli altri e ho pensato di farlo anch'io" - Luce Luce

Oggi la requisitoria del pubblico ministero per Fabio Bertin e sua moglie Rosa Stefanazzi, accusati di avere ridotto in schiavitù e violentato la figlia in affido. La sentenza a fine ottobre ...La donna non potrà contattare in alcun modo i figli, tutti alloggiati in comunità. Domani l’incidente probatorio, le due cuginette verranno ascoltate in modalità protetta.