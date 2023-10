Stranger Things | Noah Schnapp contro chi sostiene la violenza di Hamas verso Israele | Avete perso la testa?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023): "Smettiamo di fare retorica e di scegliere da che parte stare. Dobbiamo invece riconoscere che siamo tutti dalla parte della lotta al terrorismo. Scegliete l'umanità al posto della" La star diha postato su Instagram una dichiarazione in cui ha attaccato quei follower che hanno commentato sul suo account per celebrare gli attacchi diha lanciato un attacco a sorpresasabato 7 ottobre, in cui il gruppo militante ha lanciato migliaia di razzi, inviato decine di combattenti nelle città israeliane vicino alla Striscia di Gaza e rapito e ucciso civili e soldati israeliani. "Come ebreo americano, ho ...