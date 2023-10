Strage alla riunione di condominio | le parti civili chiedono al gup di citare come responsabili anche due ministeri

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’11 dicembre del 2022 aprì il fuoco contro un gruppo di persone riunite per un’assemblea dia Fidene (Roma) provocando quattro morti. Oggi il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha ammesso trentaseinel procedimento che haimputato Claudio Campiti, responsabile secondo l’accusa della morte di Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Oltre ai parenti e agli amici delle vittime, ai feriti e alle persone presenti, il consorzio è stato ammessoparte civile nel procedimento. I reati contestati – L’accusa, rappresentata dal pm Giovanni Musarò, contesta a Campiti l’omicidio aggravato dpremeditazione e dai futili motivi, il tentato omicidio di altre cinque persone ...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Le parti civili ammesse nel procedimento che vede imputato Claudio Campiti, l'uomo che lo scorso undici dicembre ha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valle ...