“Sto male” Bruno Vespa | l’annuncio choc in diretta | pubblico in ansia Tutti notano quel triste particolare

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Sto”,indi. È successo durante l’ultima puntata di “Cinque Minuti”, il programma di approfondimento politico e non solo, in onda dalle 20.35 alle 20.40 su Rai1. Si tratta, come molti sanno, del programma in onda per qualche minuto (5 appunto) che va in onda subito dopo il telegiornale della sera. Ma proprio durante la puntata di mercoledì 11 ottobre, è successo qualcosa di davvero molto insolito. > > “Giusto dirvi cosa ho avuto”. Antonella Clerici torna a È sempre mezzogiorno e spiegainfatti non era in studio e appena iniziato il programma ha fatto un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato. In collegamento infatti, il giornalista e autore, ha spiegato al suodi non stare ...