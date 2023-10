“Stella di Hollywood” | il singolo d’esordio delle Ragazze Punk

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dal 13 ottobre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming digitale “di”, il nuovodella band multietnicapresentato in anteprima a Xfactor in onda su Sky Uno. Lestanno facendo parlare sui social per il trattamento discutibile che è stato riservato loro da parte dei quattro giudici che si sono soffermati superficialmente sulla scuola “elitaria” che lefrequentano piuttosto che sul messaggio profondo che la band vuole diffondere con il proprio progetto musicale ispirato al K PopBlackpink. In realtà, il gruppo, tutto al femminile, rivendica il girl power in un momento in cui i femminicidi e gli stupri sono all’ordine del giorno con un brano che ha un ...