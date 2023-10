“Stava per sposarsi” | chi è l’italiano nelle mani di Hamas

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Un giovane brillante, sempre sorridente, appassionato di musica e profondamente innamorato della sua fidanzata Shai, con la quale aveva progetti di matrimonio. Questo è il ritratto che emerge di Nir Forti, il trentenne italo-israeliano di cui si sono perse le tracce da tre giorni, a seguito degli attacchi dial rave nei pressi del kibbutz di Re’im, dove sono state registrate oltre 260 vittime. Nir era lì per godersi una giornata all’insegna della musica techno, una delle sue grandi passioni insieme al calcio. Ma quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un incubo. La madre, la signora Tova, racconta con voce tremante gli ultimi momenti di contatto con il figlio. Durante l’assalto, Nir la chiamò per informarla cheno cercando di fuggire. Poco dopo, una seconda chiamata rivelò che erano stati fermati da quello ...

Nello specifico un 19enne di Romauscendo da via Gigli " in direzione Ancona - al volante di una Smart Forfourproseguire in via Toscanini, ma all'incrocio con via Lelli non ha rispettato ...

Morata stava per tornare in Italia: 'Poi ho parlato con Simeone e ho ... Calciomercato.com

Nir Forti, chi è il terzo disperso italo-israeliano. La mamma: “Era al rave di Re’im, stava per sposarsi” la Repubblica

Secondo gli ultimi dati del 2022, in Italia ci sono 4 milioni di persone che soffrono di disturbi di salute mentale e il nostro Paese si colloca all'ultimo posto in Europa per il livello di benessere ...I biglietti per questi nuovi concerti saranno disponibili dalle 12.00 di domani, mercoledì 11 ottobre, solo per gli iscritti al “ Blasco Fan Club ” e dalle 12.00 di giovedì 12 ottobre per tutti sui ...