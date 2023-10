Stadio Franchi | Tar dà ragione a Palazzo Vecchio su accesso atti restyling

Noi non possiamo lasciare abbandonato loArtemio, come successo al Flaminio, perché questonon è adeguato e dopo la costruzione del Viola Park non è nemmeno all'altezza della ...

Firenze, Donzelli travolge il Pd: cialtronata sui fondi per lo Stadio Franchi Il Tempo

Restyling Stadio Franchi, il Tar del Lazio dà ragione al Comune di Firenze La Repubblica Firenze.it

Il centro sportivo ha regalato alla squadra di Firenze un nuovo palcoscenico e una dimensione economica e sportiva che non aveva mai avuto prima. E ha dimostrato che l'ostinazione di un privato può re ...Il Tar del Lazio ha dato ragione a Palazzo Vecchio. Una volta venuto a conoscenza del decreto di definanziamento dei 55 milioni precedentemente aggiudicati per la riqualificazione dello stadio Franchi ...