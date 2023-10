Sta arrivando un nuovo aggiornamento WhatsApp sull’interfaccia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è l’applicazione di messaggistica utilizzata praticamente da qualsiasi utente sia in possesso di uno smartphone. Permette di comunicare con i propri contatti in tempo reale scambiando qualsiasi tipo di file, messaggi vocali, messaggi video, effettuare chiamate, videochiamate e così via. Si ha modo di partecipare a gruppi o a community, insomma a livello di comunicazione è sicuramente tra le app più complete presenti in circolazione. Presto in arrivo un: focus su Android ed iOS Altre novità da esaminare, dunque, dopo il report di ieri. Proprio per questo gli sviluppatori rilasciano costantemente nuovi aggiornamenti che possano migliorare l’esperienza utente ed a tal proposito ecco in arrivo suun ...