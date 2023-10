Splendida Cornice con Geppi Cucciari | anticipazioni e ospiti della terza puntata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 ottobre 2023)arriva con la suain prima serata su Rai3 con la conduzione semprecomica. Altrisaranno protagonistiserata in onda giovedì 12 ottobre 2023.conè un programma di Rai Cultura che va in onda il giovedì in prima serata su Rai 3. Il 12 ottobre alle 21.25 arriva lacon al timoneche si dividerà tra intrattenimento culturale, evasione, divulgazione, satira. Lesi possono ...