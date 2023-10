Spider-Man | confermato il recasting di Tom Holland per un episodio della Fase 5 dell’MCU?

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sì, avete capito bene, un nuovo attore (o meglio, una nuova voce) prenderà il posto del Peter Parker di Tomnello spinoff-Man del MCU-Man: Freshman Year. Dopo sei apparizioni in live-action e un ruolo in Marvel’s What If…?,-Man tornerà nella serie animata-Man: Freshman Year dei Marvel Studios, che esplorerà i primi anni di Peter Parker come eroe. Ma come preannunciato, la serie animata del MCU presenterà alcuni importanti cambiamenti.-Man: è statoildi Tomper un5 Le recenti registrazioni dei diritti d’autore per i prossimi prodotti5 del MCU ...

Cox ha ripreso il ruolo di Daredevil in progetti Marvel come: No Way Home e " She - Hulk: Attorney at Law ", mentre D'Onofrio è tornato in Hawkeye . Ora entrambi i personaggi ...

Le prime pagine del ritorno di Superior Spider-Man Fumettologica

Adidas e Marvel celebrano il lancio di Spider-Man 2 con un paio di scarpe da calcio Everyeye Lifestyle

Sì, avete capito bene, un nuovo attore (o meglio, una nuova voce) prenderà il posto del Peter Parker di Tom Holland nello spinoff Spider-Man del MCU Spider-Man: Freshman Year. Dopo sei apparizioni in ...Ecco cosa sappiamo sulla trama della prima versione di Daredevil: Born Again, appena cancellata dai Marvel Studios.