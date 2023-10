Spider-Man Across the Spider-Verse | il finale è stato cambiato 6 settimane prima che il film fosse pronto

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il co-regista Justin K. Thompson e il produttore Christopher Miller hanno svelato dei retroscena suldelanimato,all'ultimo minuto. Dopo il grande cliffhanger con cui si è concluso-Man:thei fan sono in trepidante attesa del capitolo, Beyond the, la cui uscita potrebbe slittare a causa dello sciopero ancora in atto. Nel frattempo sono emersi dei retroscena suldelche, a quanto pare, ècheultimato. Queste le dichiarazioni del ...