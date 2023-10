Spiagge | Ferrara M5s | “Stagione balneare va estesa per cogliere nuove opportunità di sviluppo”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Il clima sta cambiando, l’offerta del Litorale può crescere, ma larimane la stessa: perché? A fronte di un’estate più lunga e di nuovi grandi eventi come quelli che arriveranno il prossimo anno, bisogna ripensare i servizi relativi alleper stare al passo con i tempi. Sono alcuni anni ormai che il famoso ‘ultimo bagno’ si fa tranquillamente a inizio ottobre; questa novità va recepita per permettere al nostro Mare di beneficiarne al massimo in termini di indotto. L’altra novità sono i grandi eventi sportivi e culturali che possono creare un nuovo tipo di turismo per il nostro territorio. L’anno prossimo si inizierà già da fine settembre: perché non far trovare delleancora aperte e ben attrezzate da offrire, come servizio collaterale? Per questo sto protocollando una mozione, da ...