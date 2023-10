Spettacolo | sindacati | ' schema decreto governo un contentino | sperano di zittirci' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Ilha 100 milioni di euro per una misura specifica che è l'indennità di discontinuità prevista dalla Legge Delega approvata nel 2022. Ci hanno fatto aspettare un anno per presentarci unoche partorisce poco più di un bonus occasionale". A dirlo all'Adnkronos è Manuela Martignano di La Musica Che Gira, una delle associazioni che hanno partecipato oggi alla conferenza stampa indetta presso il Comedian Cafè del Teatro Quirino di Roma da Slc/Cgil, Unita, La Musica Che Gira, Arci e Forum Arte e Spettacolo, per esprimere la forte preoccupazione del settore riguardo "il mancato rispetto della delega data aldal parlamento sull'indennità di discontinuità". "A un settore che chiede riforme strutturali hanno risposto con un sostegno al reddito -affonda la Martignano- riducendo la platea da ...