Sparatoria a Gerusalemme | un morto e due feriti

... Attacco a Tireh, vicino Haifa; Esplosione di un barile alla Porta di Damasco a; Bombe ... Massacro della raffineria petrolifera di Haifa;contro Arabi in un caffè di Giaffa; ...

Si combatte ancora nel sud di Israele, Gerusalemme verso l'operazione via terra a Gaza in 24-48 ore - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Assedio totale a Gaza, Israele pronto all’invasione. Netanyahu a Biden: “Dobbiamo entrare” La Sicilia

C'e' stato un attentato vicino alla città vecchia di Gerusalemme nei pressi della porta di Erode. Lo riportano i media israeliani parlando di una sparatoria in cui sono rimasti feriti due agenti della ...Nei Territori si vive nella paura, nessuno si sente al sicuro: «Finirà che pagheremo noi» BETLEMME. «Mi sono rimaste acqua e farina per una settimana. Poi non so come faremo». Marwan gestisce un super ...