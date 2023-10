Sopravvissuto al Rave | “Sono bestie | volevano ucciderci tutti…”

Leggi su notizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’italo-americano racconta la sua esperienza: “Ci siamo salvati camminando per 4 ore. Ho perso degli amici, altridispersi. Tornerò nell’esercito“ “Questi di Hamasanimali, nonpersone con cui puoi parlare o negoziare. Dobbiamo mettere in campo tutta la forza possibile, non c’è altra possibilità“. A parlare e raccontare quegli attimi di terrore vissuti durante il Nova Natura Party, il famosodovei miliziani d Hamas hanno fatto irruzione e ammazzato oltre 200 ragazzi, è Yonathan Diller, un papà americano che ha la mamma italiana,: “Insieme ad una quindicina di amici siamo arrivati alla festa intorno alle sei del mattino. Ero con Nadav, un mio amico, e siamo andati sul palco principale a ballare. Ricordo che verso le sei e trenta abbiamo visto che albeggiava. Un’immagine ...