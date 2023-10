Sophie Codegoni in tv per svelare verità su rottura con Basciano

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La-Alessandrocontinua a tenere banco sui social e sul web. L'influencer sta affrontando un periodo particolare della sua vita dopo aver deciso di mettere la parola fine alla sua storia con l'ex volto di Uomini e Donne. Tra i due sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che l'hanno portata a prendere questa decisione. Non avrebbe mai pensato di arrivare fino a questo punto: non è stata una scelta presa a cuor leggero, ma l'ha fatto per rispetto di se stessa e della figlia Celine Blue nata lo scorso maggio. Nelle ultime ore a Casa Chi ha raccontato di vivere un brutto momento e sui motivi della separazione ha chiarito che ci sono persone di mezzo. Questo significa che Alessandroha tradito...