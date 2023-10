Sophie Codegoni a Verissimo Sul web non apprezzano | “Meno male che voleva privacy”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestinisi trova in un momento davvero complesso della sua vita personale. Pochi giorni fa ha infatti comunicato al mondo del web la fine della sua relazione con Alessandro Basciano, fidanzato conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello e dal qualche ha avuto una bambina solo cinque mesi fa. È indubbio chestia soffrendo ma questo non le ha impedito di finire al centro del ciclone mediatico. Ecco cosa è successo. LEGGI ANCHE > Zucchero parla della sua depressione: “Dopo il divorzio non mi importava di niente”...