Sono antisemiti | Dichiarazioni improvvide È scontro tra la comunità ebraica di Milano e il M5s

Al presidio in solidarietà con Israele in corso stasera a Milano in piazza Cairoli 'manca un partito ma noi non lo vogliamo, perché', ha scandito dal palco Walker Meghnagi, ...

"Sono antisemiti", "Dichiarazioni improvvide". È scontro tra la ... ilGiornale.it

"I Cinque Stelle sono antisemiti. Qui non li vogliamo". La comunità ... L'HuffPost

Il presidente della comunità ebraica di Milano accusa il M5s e il presidente Conte di antisemitismo. La replica: "Un gravissimo oltraggio, un vergognoso attacco" ...La manifestazione nel giorno dell'invito alle proteste del leader di Hamas Meshal. Si temono infiltrazioni ...