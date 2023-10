Solita Littizzetto | solito show anti Meloni | Usi anche il cuore

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La comica torinese non risparmia critiche al governo, così come aveva già fatto Fazio qualche giorno fa. E annuncia: "Patrick Zaki sarà nostro ospite tra due settimane"

...così Lucianinaè riuscita a sedersi su un'altra poltrona non contenta di quelle che già aveva. La strategia del chiagni e fotti funziona sempre. Naturalmente la comica ha fatto la...

Non solo Nove, Littizzetto si siede anche sulla poltrona della Fiera del Libro Affaritaliani.it

Mamma si rifiuta di eliminare i pidocchi di sua figlia perché è vegana Radio Deejay

La comica torinese non risparmia critiche al governo, così come aveva già fatto Fazio qualche giorno fa. E annuncia: "Patrick Zaki sarà nostro ospite tra due settimane" ...Guarino dopo la vittoria dell’Inter Women col Sassuolo, in un’intervista su Inter TV si è complimentata con la sua squadra. GRANDE VITTORIA – Rita Guarino ha parlato così dopo la vittoria delle ragazz ...