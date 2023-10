Soddisfazione per Christian Maggio | è ufficiale | annunciato il nuovo incarico

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 12 ottobre 2023), giocatore ex Napoli che si è ritirato lo scorso anno, riparte con una nuova avventura nel calcio sotto un’altra veste. Tanti sono i giocatori rimasti nel cuore dei tifosi del Napoli, uno su tutti e l’esterno di difesa, che ha vestito la maglia azzurra per dieci lunghe stagioni. Il difensore ha difeso i colori partenopei per oltre 230 presenze segnando anche venti gol, alcuni rimasti nei ricordi dei tifosi napoletani, come quello al Bayern Monaco nella fase ai giorni della prima Champions League dell’era De Laurentiis. Con la maglia azzurra,, ha vinto anche i primi trofei sotto la presidenza di Aurelio De Laurentiis, come le due Coppe Italia nel 2012 e nel 2014, ma soprattutto la rocambolesca Supercoppa Italiana del 2014 vinta ai ...