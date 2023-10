Slovacchia | Pse espelle Fico e Pellegrini per accordo con filo russi Sns

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La decisione votata all'unanimità per incompatibilità con i valori progressisti e i principi del Partito socialista europeo Il Partito Socialista Europeo (Pse) ha deciso l’espulsione dei partiti degli ex premier slovacchi Robert(Smer) e Peter(Hlas) dopo che hanno concordato la formazione di un nuovo governo a Bratislava con il Partito nazionale slovacco (Sns), formazionerussa di estrema destra. “Il gruppo dei Socialisti e i Democratici nel Parlamento Europeo saluta e sostiene la decisione unanime della presidenza del Pse di sospendere i partiti slovacchi Smer e Hlas – si legge in un comunicato- Tale passo arriva come reazione alla formazione di un governo di coalizione incon il partito di estrema destra Sns. Il memorandum d’intesa firmato dai tre partiti non è compatibile con i ...

