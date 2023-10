Siria accusa Israele | Raid su aeroporti Damasco e Aleppo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Proseguono i bombardamenti trae Hamas: la Striscia lancia cinquanta razzi su Sderot mentre nella notte l'aviazione Israeliana ha colpito Gaza provocando oltre 50 morti e facendo salire il totale delle vittime palestinesi oltre i 1.400. Tel Aviv ribadisce che nella Striscia non torneranno elettricità e carburante finché non saranno liberati i civili in ostaggio. Intanto ladenuncia bombardamenti suglidiattribuendoli a. Mentre il Jerusalem Post conferma, tramite foto verificate, le notizie sui bambini decapitati da Hamas nel kibbutz di Kfar Aza.